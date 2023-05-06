السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل شخصين بسبب خلافات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليهما "ن.م.ا" بأن أطلق عليه النار من سلاح آلى، و"الطفلة "ا.م.ع"، بأن ضربها بقالب طوب على رأسها، ما أسفر عن سقوطها من أعلى سطح منزلها، بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما، وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات بين الطرفين فقام بإطلاق النار على المجنى عليه الأول وضرب المجنى عليها الطفلة بقالب طوب ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.