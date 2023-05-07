"الزراعة" تنظم السبت معرضا للسلع الغذائية فى المتحف الزراعى بأسعار مخفضة

أسماء نصار

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى معرضا للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" السبت المقبل، على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى بالدقي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورى لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن مبادره وزارة الزراعه "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية مشيرا إلى أن هذا المعرض الثانى خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الاورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

‏‎وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

‏‎أضاف صالح أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد منافذها الي 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.