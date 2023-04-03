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الزراعة: 245 منفذا ثابتا و32 متحركا بمبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا"

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:16 ص
الزراعة: 245 منفذا ثابتا و32 متحركا بمبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" مداخلة الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة على إكسترا نيوز
الأمير نصري

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قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة ومنسق عام المنافذ، إن مبادرة "معا لمحاربة الغلاء" التى تبناها الرئيس السيسى والتى أطلقها منذ عامين، تلاها مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" لوزير الزراعة السيد القصير، والتى جاءت تجسيدا للمبادرة التى أطلقها الرئيس.
 
وأضاف سعيد صالح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" هى معنية بتوفير السلع والمنتجات الزراعية من خير مزارع الوزارة إلى المواطن المصرى، موضحا أن المبادرة تضم 245 منفذ ثابت بمقرات الوزارة والطب البيطرى ومديريات الإصلاح الزراعى وفى بعض المحطات البحثية التابعة للوزارة وبعض مزارع قطاع الإنتاج التابع أيضا للوزارة.
 
وأشار سعيد صالح إلى أن الوزارة لديها 32 منفذ متحرك، يجوبون المحافظات ينتشرون فى الشوارع الرئيسية ويتمركزون أمام مقرات المدن و المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين، موضحا أن الأسعار بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعرض الدائم بحديقة الأورمان تقل عن الأسعار الخارجية وتبدأ من 20% وبعض المنتجات تصل لـ 30% والأخرى المهمة تصل لـ 40%.

وزير الزراعة

استصلاح الأراضى

مبادرة معا لمحاربة الغلاء

الرئيس السيسى

من خير مزارعنا لأهالينا

اكسترا نيوز



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