الرعاية الصحية بالإسماعيلية: وحدة طب أسرة السلام والمحطة قدمت 67 ألف خدمة

قال الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن وحدة طب أسرة «السلام والمحطة» تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتى تتضمن "عيادة طب الأسرة، الفحص الطبى الشامل، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الأسرة، خدمات المعمل، خدمات أشعة الأسنان، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الصيدلية، خدمات الطب الوقائية، مبادرات 100 مليون صحة، والتثقيف الصحي".

وأوضح “سامي” أن الوحدة تقدم خدماتها الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء، وتخدم الوحدة حوالى 13,600 نسمة، وقدمت الوحدة 67,300 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظه الإسماعيلية.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة طب أسرة «الكيلو 2» التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية فى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجمالى منشآتها الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية والبالغ عددها 6 منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية GAHAR، وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف أن ذلك يأتى فى ضوء سعى الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن وحدة طب أسرة « الكيلو ٢» قدمت العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 12 ألف نسمة، تخطت 65 ألف خدمة طبية شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبى الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائى، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، التثقيف الصحى، حيث تعد منشآت طب الأسرة هى بوابة المنتفع لتلقى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة.