اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق مصر الإسماعيلية

الأحد، 23 أبريل 2023 02:58 ص
إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق مصر الإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن اصابة كلا من إبراهيم عبدالله فرج 23 عاما مصاب جرح قطعى بفروة الرأس ومحمد محمد مجدى 21 عاما مصاب سحجات وكدمات بالوجه وسيد عائد اللبان 28 عاما مصاب جرح قطعى بالجبهة اشتباه كسر بعظمة الأنف مع نزيف من الأنف، وجميعهم مقيمين الخانكة محافظة القليوبية.
 
على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
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