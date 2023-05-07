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الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان

الأحد، 07 مايو 2023 03:45 م
الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق.  كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

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