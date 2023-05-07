الخارجية اليمنية: تسيير رحلتى إجلاء للرعايا اليمنيين من مدينة بورتسودان السودانية

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأحد، تسيير رحلتي إجلاء بحرية، للرعايا اليمنيين من مدينة بورتسودان السودانية، والتي شملت 450 مواطناً ومواطنة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أنه تم إعطاء الأولوية للأسر والطالبات، وذلك في إطار عمليات الإجلاء المستمرة، التي تتم بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة مواصلة العمل بتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من اجل استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين، بأسرع وقت ممكن، والذين بلغ عدد الراغبين منهم في العودة إلى قرابة 2423 مواطناً ومواطنة.