الحبس لـ3 متهمين في قضية التعدي على طفل أدى لوفاته بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، مهاب عبدالغفار حسن، وبحضور عبدالصمد السقعان وكيل النيابة، وسكرتارية محمد رضا خليفه، بمعاقبة " فتحي .ا.م.ي.ا" بالسجن سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كل من" نورا.ر.ع.ع.ع"،و "عزه .ع.ا"، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية، وإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات اعتبارا من اليوم، وذلك في الجناية رقم 1167 المقيدة برقم 66 لسنة 2023 مركز شرطة الرياض.

يعود ذلك في يوم 39 مارس 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض، بقيام المتهم الأول عمدا بضرب الطفل المجني عليه "حمزة.س.ا.ط"، وعمره عام ونصف عام بالأيدي وركلا بالقدمين بالرأس والبطن محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي والتي أودت بحياته، ولم يقصد من أحداثها قتله ولكنها أفضت إلى موته، أما المتهمتان الثانيه والثالثه فعرضا المجني عليه للخطر قبيل وفاته بأن عرضا أمنه وصحته وحياته للخطر بأنهما اهملا تربيته ورعايته مما عرضه للعنف والإيذاء البدني علي النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، والمتهمة الثالثة علمت بوقوع الجنائية المرتكبة من المتهم الأول وأعانت مرتكبها على الفرار من وجه القضاء، وأدلت بمعلومات تتعلق بالجريمة وهي على علم بعدم صحتها.

وجاء في تحقيقات وكيل النيابة الكليه والتي أجريت تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، أن "إسلام.ا.ط"23 سنة جزار، قال في التحقيقات أنه في غضون عام 2021 انتهت علاقته بالمتهمة الثاني بالطلاق، وظل نجله الطفل المجني عليه في حضانة جدته المتهمة الثالثة لقيام طليقته ( والدة الطفل) بالزواج من المتهم الأول وبتاريخ الواقعة تلقي اتصال تلفوني بوفاة نجله وادعاء تعرضه لوعكة صحيه، فانتقل لحال تواجد الطفل بمستشفى كفرالشيخ العام وبمناظرته وجد به إصابات متفرقة بجسده، واضاف بأن المتهمين الثلاثة اهملوا تربيته ورعايته وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وجاء بشهادة رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ أن التحريات توصلت إلى أنه بتاريخ الواقعة حدثت مشاده بين المتهم الأول والمتهمة الثانية بسبب استمرار الطفل المجني عليه في البكاء فقام المتهم الأول بضربه ضربا مبرحا بيده وركلا بقدميه لإسكاته مما نتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي،والتي أودت بحياته، وأضاف بعلم المتهمتان الثانيه والثالثه بالفعل المرتكب الذي تسبب في وفاة الطفل ، إلا أنهما عزفا عن الإبلاغ خشية تعرض المتهم الأول للحبس ، بينما أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل كان به إصابات بمنتصف الجبهة والوفاة بسبب تهتك بالكبد ونزيف بالبطن واوذيما بالمخ.