اليوم السابع
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الجيش اللبنانى: القبض على مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابى بجبل لبنان

الأحد، 07 مايو 2023 05:26 م
الجيش اللبنانى: القبض على مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابى بجبل لبنان الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبنانى القبض على مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك خلال مداهمة لمديرية المخابرات لمنطقة صحراء الشويفات بمحافظة جبل لبنان.

وأكد الجيش فى بيان له اليوم أن مديرية المخابرات القت القبض على سورى من أصل فلسطينى مطلوب بجرائم تعاطى المخدرات وترويجها، ودخول الأراضى اللبنانية خلسة، كما أنه مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.


وأوضح أن المديرية ضبطت فى حوزة المتهم كمية من المخدرات ومبلغ مالي.


على صعيد متصل، نفذت دورية من مديرية المخابرات مداهمة فى منطقة الشويفات لمنزل مواطن لبنانى والقت القبض عليه لكونه مطلوبا بجرائم تعاطى المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة وإطلاق النار.

 

 


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