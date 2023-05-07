التحقيق فى مشاجرة بين طلاب مدرسة تجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 طلاب فى مشاجرة أمام مدرسة طلعت حرب الثانوية بمنطقة حى السلام دائرة قسم ثانى الإسماعيلية نتيجة مشاجرة بينهم، عقب خروجهم من الامتحانات أصيب فيها 3 طلاب.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية الكائنة بحى السلام بدائرة قسم ثانى الإسماعيلية عقب خروجهم من الامتحانات.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم ثانى الإسماعيلية، وأثبتت التحريات الأولية للواقعة حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم أثناء تأدية الامتحان قام على إثرها أحد الطلاب بالاستعانة بعمه وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب.

وتمكن ضباط وحده مباحث قسم ثانى الإسماعيلية من ضبط طرفى مشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الأسباب، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه قناة السويس لتلقى العلاج اللازم وتم التحفظ على الطرفين.

وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها ملابساتها وجارى عرضهم على النيابة لاتخاذ القرارات اللازمة.