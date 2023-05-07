الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تشارك فى اجتماع إدارة الأزمات برئاسة الوزراء

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، فى اجتماع إدارة الأزمات والذى عقد بمقر رئاسة الوزراء برئاسة اللواء محمد حجازي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث، وذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، لمناقشة طرق التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، وذلك بحضور اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة إدارة الأزمات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية.

وناقشوا خلال الاجتماع الصورة المعلوماتية الموحدة وخاصة في مجال التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، كما تم مناقشة الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، وكذلك بحث خريطة المخاطر الخاصة بالمحافظات.