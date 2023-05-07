الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تضمن الوصول لمجتمع رقمى وآمن ومستدام فى 2030

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور أحمد الخطيب مدير المكتب الفنى للتطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلا عن وزارة الاتصالات للمشاركة فى حضور فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثامن والعشرين بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والمنعقد بعنوان صناعة المحتوى الإعلامى فى العصر الرقمى الآليات والتحديات، واستهل حديثه بنقل تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات للمشاركين فى حضور المؤتمر. وقال الدكتور أحمد الخطيب، إن الكلية مفرخة لرموز الإعلام موجها الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد العطار نائبً رئيس الجامعة للدراسات العليا على رعاية هذا المؤتمر الهام الذى جمع بين الجانب النظرى والعملى والريط بين التحولات والمشاركات المتنوعة والمختلفة وأصبحنا نتحدث عن العلوم البينية والتخصصات، مؤكدا أنه لم يعد هناك حد فاصل بين التخصصات المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد الخطيب أن هذا المؤتمر هام لأسباب تتلخص فى أن هتاك تطورات متسارعة فى محال الرقمنة وأصبحنا نتحدث نتحدث عن واقع افتراضى والميتافيرس ويجب أن نكرن مواكبين للتطور حتى لا نخرج من الوجود، مؤكدا المحتوى الاعلامى الرقمى قوة مؤثرة فى مسيرة الدولة المصرية ويجب الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحويل التحديات إلى فرص لتجنب مواجهة أى خطورة وهناك حديث بين حروب الجيل الرابع والخامس.

واستطرد الدكتور أحمد الخطيب، أن الدولة المصرية تدرك هذه الفرص والتحديات وفى 2018 أطلق الرئيس السيسى استراتيجية مصر الرقمية وهذة الرؤية سنصل لمجتمع رقمى آمن ومنتج ومستدام فى 2030 وهذة الاستراتيجية تنفيذا لرؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة .

ويشارك فى حضور الجلسة الأولى من المؤتمر الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعدد من الاساتذة والخبراء فى مقدمتهم الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق .