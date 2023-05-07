عميد إعلام القاهرة: توصيات المؤتمر الدولى للكلية تستهدف تحقيق رؤية الدولة

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن تنظيم المؤتمر العلمى الدولى للكلية بمشاركة نخبة وطنية من أساتذة الإعلام والخبراء يتزامن مع ما نشهده فى تلك الآونة التى تشهد العديد من المفاهيم فى عالم متغير كليا يحمل العديد من التناقضات فى مختلف المجالات.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد خلال كلمة لها بالمؤتمر العلمى للكلية المنعقد الآن بقاعة المؤتمرات بالكلية، أن الكلية تشارك فى المؤتمرات العلمية العربية والعالمية، مشيرة إلى حصول الكلية على تجديد الاعتماد وقريبا الحصول على الاعتماد الدولى، مؤكدة أن تنظيم المؤتمر جاء نتيجة لريادة كلية الإعلام فى التحول الرقمى والسعى لتحقيق رؤية الدولة 2030 .

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة نستهدف الخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الإعلامية لأنه

من دواعى الحكمة العلمية تضمن المؤتمر العديد من الفعاليات ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور المختلفة التى تبحث عن مواجهة صناعة المختوى الإعلامى فى العصر الرقمى.

و توجهت الدكتورة حنان جنيد بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على رعاية المؤتمر والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الاسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب موجهة الشكر لكل من شارك فى الاستعداد للمؤتمر.