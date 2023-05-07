الأمير ويليام: رقبة الملك تشارلز أصيبت بالألم خلال حفل تتويجه بسبب وزن التاج

كتب محمد جمال

كشف الأمير وليام، الأحد، ما حدث لوالده الملك تشارلز بعد ارتدائه تاجا تاريخيا ضخما وثقيل الوززن، خلال حفل تتويجه السبت، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل".

وأمام جمع ضم 100 من زعماء العالم وجمهور بالملايين من متابعى شاشات التلفزيون، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج "سانت إدوارد"، الذي يعود تاريخه إلى 360 عاما، على رأس تشارلز، الذى جلس على عرش يعود إلى القرن الرابع عشر فى كنيسة وستمنستر.



ديلى ميل

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وليام قوله لمجموعة من المواطنين فى حديث ودى: "أعتقد أن رقبته أصيبت بالألم الليلة الماضية بسبب التاج. إن وزنه ثقيل جدا".

وأضاف أنه جرى وضع التاج بعناية فائقة للتأكد من أنه لن يسقط من رأس الملك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التاج، الذى يزن كيلوجرامين وربع، تم ارتداؤه في لحظة التتويج بالضبط، مضيفة أنه ارتدى أيضا تاجا ثانيا يسمى "تاج الإمبراطورية"، ويزن حوالي كيلوجراما واحدا.

وفي ديسمبر الماضى، أعلن قصر بكنجهام أن التاج التاريخى سيخضع لتعديل حتى يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث.

ويتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبى صلب مرصع بالياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى فى وجود 4 صلبان و4 أزهار زئبق، كما أن لديه غطاء مخمليا مزينا بفرو القاقم.