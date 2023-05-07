إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الصالحية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم ل حادث تصادم سيارتين ملاكى مع سوزوكى، بطريق الصالحية الجديدة- الإسماعيلية، نطاق مركز الصالحية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصالحية الإسماعيلية، نطاق الصالحية الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة "يسري إبراهيم" 29 عاما و"حسن محمد حسن" 42 عاما و"أحمد محمد محمد" 35 عاما و" رشدى عدروس" 59 عاما و" شروق على" 21 عاما، مقيمين أبو شلبي فاقوس، بإصابات متنوعة ما بين سكور وسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.