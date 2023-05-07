إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالطريق الأوسطى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة بتوك توك، مما أسفر عن إصابة شخصا، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.