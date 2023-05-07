اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالطريق الأوسطى بالبدرشين

الأحد، 07 مايو 2023 12:42 م
إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالطريق الأوسطى بالبدرشين حادث تصادم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة بتوك توك، مما أسفر عن إصابة شخصا، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حادث مروري

حادث تصادم

الطريق الأوسطي

البدرشين

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة