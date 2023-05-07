إصابة 4 فى حادث تصادم ميكروباص بتوك توك على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

أصيب 4 مراقبين صحة فىحادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من عمليات النجدة، بتصادم سيارة مكروباص، بتوك توك على الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، شمال بسبب التخطى الخاطئ.

أسفر الحادث عن إصابة 4 مراقبين صحة وهم عبد الرحمن عزت محمود 28 سنة، عماد سمير عدلى 28 سنة، رومانى إسحق سمير27 سنة، فادى يونان عبد الله 23 سنة، مراقبين صحة، مقيمون جميعا بقرية الطيبة بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بتصادم سيارتين بمركز ملوى وأسفر الحادث عن إصابة 28 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى وخرج منه 16 شخصا بعد تلقى العلاج، مصابين بسحجات وكدمات خفيفة.