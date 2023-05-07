إصابة 28 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 28 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة، أسوان بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمحافظة المنيا بالقرب مدخل مدينة ملوي طريق السبعين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، لموقع البلاغ وتبين إصابة 28 شخص من بينهم 6 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، وآخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الزراعي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.