إزالة 639 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضى الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدى بمنتهى القوة لأى مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 79 قرار إزالة بنطاق 11 مركزا على مساحة 21020 مترا على أراضى أملاك الدولة ليصبح إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتى الآن 639 قرار إزالة على مساحة 102274 مترا.