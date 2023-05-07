إجلاء الآلاف فى جواتيمالا بسبب انفجار عنيف لبركان فويجو.. فيديو

فاطمة شوقى

أجلت السلطات الجواتيمالية أكثر من ألف شخص من 5 مناطق بسبب انفجار عنيف لبركان فويجو فى الوقت الذى معرض فيه حوالى 130 ألف شخص للخطر بعد ثوران البركان الذى خلف 215 قتيلا فى عام 2018 ومئات المفقودين، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.

وقال السكرتير التنفيذي لمنسق الحد من الكوارث (كونريد) ، أوسكار كوسيو ، في مؤتمر صحفي ، إن الانفجار بدأ فجر أمس السبت، وفي فترة ما بعد الظهر "تم إجلاء 1054 شخصًا" من خمسة مجتمعات مجاورة، ومع ذلك، أوضح أن العدد سيرتفع لأن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مجتمعين آخرين بالقرب من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا لم يتم حسابهم بعد.

حدد كوسيو أنه تم نقل جميع الأشخاص إلى مكان رياضي في بلدية سانتا لوسيا كوتزومالغوابا، بالقرب من البركان الواقع على بعد 35 كم جنوب غرب مدينة جواتيمالا، بين إسكوينتلا وتشيمالتينانجو وساكاتيبيكيز.

وتشير التقديرات إلى أنه سيتم 7600 شخص سيتم اجلاءهم خلال الفترات المقبلة ، حيث تقدر البيانات من لوكالة الحد من الكوارث كونريد ، الكيان المسؤول عن الحماية المدنية ، أن هناك حوالي 130.000 شخص معرضون لخطر سقوط الرماد.

في وقت سابق ، ذكرت كونريد في بيان أن "العمود البركاني لا يزال على ارتفاع 6000 متر فوق مستوى سطح البحر ، محملاً برماد وفير ينتقل إلى الغرب والجنوب الغربي ، على بعد أكثر من 100 كيلومتر".

كانت أعمدة الغاز والرماد تتناثر إلى الغرب والجنوب الغربي من البركان.

وفي ديسمبر الماضي ، أدى ثوران بركان فويجو إلى قيام السلطات بإغلاق مطار العاصمة والطريق السريع نفسه ، لكن النشاط البركاني توقف بعد بضع ساعات.

وكان بركان فويجو تسبب في انهيار الحمم البركانية في 3 يونيو 2018 ، مما أدى إلى تدمير مجتمع سان ميجيل لوس لوتس في إسكوينتلا وجزء من هذا الطريق السريع في ساكاتيبيكيز ، مما أسفر عن مقتل 215 شخصًا وفقدان عدد مماثل.