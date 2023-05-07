أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل سائق توك توك وسرقته بشباس الملح

كفر الشيخ - محمد سليمان

نجحت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، فى كشف لغز عثور أهالى قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة وملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية، حيث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين من خلال الفحص بأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، كانت بنها وبين الضحية علافة، واستدرجت الضحية من أجل القيام بهذه الأعمال كما قامت بالاتفاق مع آخر بقتل الضحية وسرقة التوك توك الخاص به، إلى أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

تلقة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود بلاغ إلى وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة دسوق، يفيد بعثور أهالى قرية شباس الملح، على جثة لشاب يدعى " إ. س. ح" 28 عام، سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة، ليجرى تشكيل فريق بحث مكبر من ضباط وحدة البحث الجنائى، وكذلك إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن لكشف لغز مقتل الشاب.

فيما قام فريق البحث الجنائى الذى ترأسه مدير إدارة البحث الجنائى بكشف تفاصيل القضية، حيث تبين من خلال فحص المجنى عليه، أنه تربطه علاقة عاطفية مع سيدة تقيم بقرية كفر السودان التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وأنها اتفقت مع آخر يقيم بطنطا بمحافظة الغربية، لاستدراج المجنى عليه، وسرقة التوك توك الخاص به، والتخلص منه أثناء قيامهم بهذه العلاقة، ليجرى تحديد هذه السيدة والآخر، وقامت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط المتهمين، ومواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائى، ليعترف المتهمان بقيامهم بقتل سائق التوك توك وسرقته.

ليحرر بذلك محضر بمركز شرطة دسوق، وجار عرض المتهمين على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة مع المتهمين عما أسند إليهما من اتهامات.