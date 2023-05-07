انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ على مدار 10 أيام.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

انطلقت فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقى المسرحي سيقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة – التمريض – الهندسة – الصيدلة - التربية النوعية – الآداب – الطب البيطري – التربية – العلوم – الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، حيث أن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بفعاليات الملتقى المسرحي لطلاب الجامعة، حيث تشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالب وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وأشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسون بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، لافتاُ إلى أن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة.

شهد جانباً من العروض المسرحية الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بحضور لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور اسامة حسين الموسيقي والالحان، و محمد العافي، مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال ديكور مسرحي، ومدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ايهاب جاد.



أحد العروض المسرحية لكليات جامعة كفر الشيخ



انطلاق الملتقى المسرحي لجامعة كفر الشيخ