أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المصريين من السودان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس السيسي، لمتابعة عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان
في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
الرئيس السيسي يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات بالمعابر البرية
في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
رئيس الوزراء: اختيار مصر لتنظيم للمنتدى الحضرى العالمى فى نوفمبر 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي، يعد مثل تنظيم مؤتمر المناخ، وسيتم تنظيمه فى نوفمبر 2024، فى محافظة القاهرة.
سامح شكرى يدعو إلى الحوار السياسى فى السودان ووقف إطلاق النار
دعا وزير الخارجية سامح شكري، إلى ضرورة العودة إلى الحوار السياسي في السودان، داعيا لوقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
"إعلامى مجلس الوزراء": مصر تقدمت 9 مراكز فى مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
شكري: لا بد من توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه لا بد من توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم، مؤكدا أنه على الحكومة السورية الالتزام بمخرجات اجتماع عمان.
إعلان إجراءت تحويل الطلاب المصريين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية..واستئناف مشاركة وفودها فى أنشطتها
قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
طقس الغد حار نهارا ورياح نشطة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أسعار الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 تسجل 2600 جنيه للجرام عيار 21
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند مستويات 2600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2016 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطا ملحوظا هذا الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2971 جنيها.
عيار 21 يسجل 2600 جنيه.
عيار 18 يسجل 2229 جنيها.
الجنيه الذهب 20800 جنيه.
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