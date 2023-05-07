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طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ورياح على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأحد، 07 مايو 2023 08:05 ص
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ورياح على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى  20 درجة  .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


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