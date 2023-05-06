16 عارضة مشغولات وحرف يدوية يشاركن فى مهرجان الأم المثالية بالأقصر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شاركت محافظة أسوان، بوفد من العارضات يضم 16 من سيدات المحافظة المتخصصين فى إنتاج المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات البيئية، فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكانت أقيمت فعاليات المهرجان بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى، وأيضاً مؤسسة مشوار التنموية للمساعدات وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية ، وذلك فى ظل الدعم الكبير من المحافظ للمرأة الأسوانية فى جميع المجالات ، وخاصة المجال الإقتصادى لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر.

وتابعت، أنه كان هناك تمثيل مشرف لمحافظة أسوان بفعاليات المهرجان ، ولاسيما مع جودة الإخراج الجيد والمتميز للمعروضات من الحرف والمشغولات اليدوية ، وخاصة فى ظل مشاركة محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج ، والأفواج السياحية والشخصيات العامة ، وتم كذلك المشاركة فى ورش العمل المختلفة بحضور عضوة الفرع سناء سليمان ، وشيماء فاروق مديرة الفرع ، كما تم تكريم 50 أماً مثالية منهم الأم المثالية من أسوان تريزة فايز عبد الثالوث 63 سنة.