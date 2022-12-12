وزيرا التموين والصناعة يفتتحان أحدث مصانع ماستر جولد لإنتاج المشغولات الذهبية في مصر والشرق الأوسط

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مصنع ماستر جولد إيجبت، بمدينة العاشر من رمضان، الذى يعد الأحدث من نوعه فى مصر والشرق الأوسط بحضور أحمد صابر، رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى صابر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال تفقدهم جناح ماستر جولد ايجيبت، في المعرض السنوي لصناع وتجار الذهب والمجوهرات ( نيبو )، الذي يعقد هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بتوسعات شركة ماستر جولد ايجبت، التي تضاهي أحدث تكنولوجيات تصنيع المشغولات الذهبية في العالم ، و تضع المنتج المصري على خريطة المنافسة والتصدير و تفتح آفاقا للتشغيل، واستقطاب العمالة الفنية الماهرة.

وقال أحمد صابر، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جولد ايجبت، إن المصنع مقام على مساحة ٨ آلاف متر بمدينة العاشر من رمضان،، ويضم نحو 600 فني وعامل.

وأضاف؛ أن شركة ماستر جولد ايجبت تتصدر الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية في مصر، ولديها حصة كبيرة في الأسواق الخليجية، وستسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة، مع قرار الحكومة بالغاء كافة الرسوم التصديرية على المشغولات الذهبية والسبائك.

وثمّن أحمد صابر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لصناعة الذهب والمنتج المصرى بصفة عامة، وتشجيعه ورعايته للتوسع في المعارض الخاصة بالمشغولات الذهبية المصرية، التى تعبر عن الفن المصري؛ الفرعوني والإسلامي والحديث.

وقدم مصطفى صابر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة ماستر جولد إيجبت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للصناعة المصرية ، وحرصه على الإرتقاء دائما بعلامة صنع فى مصر ، مشيرا إلى أن الفضل الأكبر فى تفوق ماستر جولد يعود لتفاني للعاملين وثقة تجار الذهب والمعملاء

وأضاف مصطفى صابر أن التوسعات التي شهدتها مصانع ماستر جولد، شملت أحدث تكنولوجيات تصنيع المشغولات الذهبية في مصر والشرق الأوسط لتصبح المنافس الأول، بل، وتتفوق منتجاتها من عيارات 21 و من عيار ١٨ على المنتج الإيطالي ، فى الجودة وروعة التصميم وبأجرة تصنيع تقل عن النصف.

وأشار مصطفى صابر إلى أن ماستر جولد، تمتلك تشكيلة من أرقي الأطقم والمشغولات الذهبية، التي تناسب كل الأذواق المصرية والخليجية والأجنبية، وتتميز منتجاتها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بخفة الوزن ودقة الصنع وجمال التصميم، وهو ما حرصت عليه شركة ماستر جولد ايجبت من خلال طرح منتجات مختلفة الأزواق والأوزان للحصول على رضا عملائها، وجعلهم دائما أكثر إقبالاً على علامتها التجارية.

وتابع مصطفى صابر، "تقدم ماستر جولد لعملائها ضمانًا لا نهائيًا على المشغولات الذهبية، وتضمن إعادة إصلاحها على حساب المصنع"، كما احتلت منتجات ماستر جولد من السبائك مكانة متميزة في سوق استثمار الذهب،وتحظى بإقبال كبير، لا سيما، أنها تتمتع بضمان كامل وكاش باك نسبة من أجرة التصنيع عند إعادة البيع.