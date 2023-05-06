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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان امتحانات طلاب صفوف النقل

السبت، 06 مايو 2023 12:44 م
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان امتحانات طلاب صفوف النقل وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد لجان الامتحانات
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد ناصر شعبان وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام اللجان الامتحانية بإدارة طلخا التعليمية، حيث تفقد عدد من المدارس (الشهيد محمد السيد حسين الإبتدائية، ومدرسة النقيب محمد عبد الفتاح اغا الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد ابراهيم موافى الرسمية المتميزة للغات). 
 
واستهل جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد ابراهيم موافى الرسمية المتميزة للغات، وتابع سير الامتحانات بالمراحل الابتدائية والإعداية والثانوية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة العربية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي مادتى الجبر والإحصاء واللغة الإنجليزية ويؤدى طلاب الصف الرابع مادتى اللغه العربيه والتربية الدينية، ويؤدى الصف الخامس مادتى الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية، والصف السادس مادة العلوم واطمأن على مستوى الامتحان، وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج، وخالى من الأخطاء الإملائية.
 
وأكد توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان موجها الطلاب بالتركيز وعدم التسرع فى الإجابات، واستكمل جولته بتفقد مدرسة الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح اغا الثانوية حيث يؤدى 64180 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى امتحان اللغه العربية اليوم وشدد شعبان على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين لمنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية.
 
واختتم جولته بتفقد مدرسة الشهيد محمد السيد حسن الابتدائية وتحاور شعبان مع أبنائه الطلاب على مستوى الامتحان، وأكد الطلاب أن الامتحان جيد ولا توجد أسئلة من خارج المنهج ولا توجد مشاكل فى الورقة الامتحانية.
 

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

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