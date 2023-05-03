اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 12:50 م
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وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة دكرنس التعليمية

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:26 م
وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة دكرنس التعليمية وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة دكرنس التعليمية
الدقهلية شريف الديب

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تابع هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اللجان الامتحانية بإدارة دكرنس المنصورة التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، بتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وتفقد عنتر مدرسة اللواء فخر الدين خالد الإعدادية المشتركة بنين، وخلال المتابعة وجه عنتر إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة، وأكد على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة واوصى بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقرارات الامتحانية ومنع الغش بكافة سبلة وقام بمتابعة الكنترول الخاص بأعمال الامتحانات وأثنى على المجهود الذى يقوم به أعضاء الكنترول فى أعمال الامتحانات.

 

وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادتى اللغة العربية والحاسب الآلى اليوم، واطمأن وكيل المديرية على حسن سير الامتحانات من حيث عدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط واللجان الامتحانية.


الدقهليه

تعليم الدقهليه

امتحانات نهاية العام

إدارة دكرنس



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