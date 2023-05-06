وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان امتحانات النقل

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عدد من لجان الامتحانات بمعهد قراءات الزقازيق وخلال الزيارة اطمأن على مستوى الأسئلة والتي أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية.

شدد الدكتور السيد الجنيدي على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بكل مرونة ويسر، وتابع رئيس المنطقة امتحانات النقل لطلاب النقل لمرحلة التخصص - والتجويد والعالية ، حيث يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني لمرحلتي العالية والتخصص الامتحان في الفقه (فترة أولى)، والإنشاء " (فترة ثانية) وكذلك طلاب الصف الأول لمرحلة التجويد .

واصدر رئيس أزهر الشرقية توجيهات لرؤساء اللجان،بضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء ومنع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وكذلك حظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات مع إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل دقة وشفافية .

يذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية عقد أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والمعاهد للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.