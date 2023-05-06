قيادات تعليم الأقصر تتابع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023 الخاص ببعض الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وسط انتظام بين المدارس المختلفة، حيث أدى طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والخامس، والأول الإعدادي، والثاني، امتحان نهاية العام لمادة اللغة العربية، داخل لجان امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء.

ومن جانبه تابع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأكد على التواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، حيث ناقش مع قيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية التجهيزات قبل الامتحانات بأيام، وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية، وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.

فيما تابع محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، فى جولة انتظام الامتحانات حيث تفقد لجان الإمتحانات الإبتدائية والإعدادية، في مدرسة سيدي الخضري، حيث اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/203، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة، والتى بدأت اليوم 6 مايو الجارى، وتنتهى لجميع المراحل فى 24 مايو المقبل، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات طوال الشهر المقبل.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل دخول الإمتحانات كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية إمتحاناتهم، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث أوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.