مسافرون يصوتون بطرد راكبة "مزعجة" من طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز

أجرى ركاب ضاقوا ذرعا من امرأة "مزعجة" تصويتا على متن طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز لطردها من على الطائرة، وتم تصوير المشهد خلال رحلة من ترينتون إلى أتلانتا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وفى الفيديو يمكن سماع راكب يرتدى قميصًا أحمر ونظارات حمراء وهو يقول فى المقصورة المزدحمة: "إذا كنت تريد إخراجها من الطائرة ، ارفع يدك".

وأضاف "أنا لا أمزح، إذا كان بإمكانك سماعى، ارفع يدك إذا كنت تريد إخراجها من الرحلة، أنا لا أمزح حتى"، وبالفعل أربعون شخصا رفعوا أيديهم، وأظهرت اللقطات بعد ذلك عدة ركاب بأيديهم مرفوعة قبل أن يتم استدعاء الأمن.

ثم شوهدت المرأة وهى تجمع أغراضها لتغادر الرحلة التى تأخرت قرابة الساعة على الأرض.

وبدأ الحادث الغريب بعد أن دخل زوجان فى مشادة كلامية مع مضيفة طيران، وبحسب ما ورد طلبا الجلوس فى مقدمة الطائرة ولكن تم رفض طلبهما، ما أثار تدخل مضيفين آخرين.

ويبدو أن المرأة التى أخرجت لاحقا من الطائرة، تدخلت فى الخلاف، وأبدت امتعاضها من طلب الزوجين ما أدى لخلاف بين الطرفين وطلبا منها ألا تتدخل وتهتم بشؤونها الخاصة.

وقام أفراد الطاقم الأرضى الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية فى النهاية بسحب الزوجين من الرحلة ولكن أثناء مرافقتهم بعيدًا، صرخ راكب بضرورة إخراج المرأة أيضا، فاقترب منها ضابط أمن وقال لها إن شركة الطيران لا يمكنها تحمل أى مشاجرة على ارتفاع 30 ألف قدم وإنها ستضطر إلى إنزالها من الطائرة.