محكمة كفر الشيخ تقضى بإلزام شخص بدفع مليون جنيه تعويضا لوالدة طليقته

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت الدائرة الرابعة "مدني كلي" في محكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار محمد غرابة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد أبوعليوة، رئيس المحكمة، وعبد العزيز أشرف، وسكرتارية فتحي راضي، بإلزام شخص بتعويض والدة طليقته بمبلغ مليون جنيه، تعويضًا مدنيًا وأدبيًا، عما اقترفه حيالها بالتعدي عليها ضربًا وإصابتها بكسور ونزيف لوجود خلافات مع ابنتها، وذلك في أحداث الدعوى رقم 1518 لسنة 2022 مدني كلي كفر الشيخ.

كما قضت المحكمة وفي موضوع التدخل الهجومي، بإلزامه باستكمال التعويض إلى مبلغ 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المتدخلة هجوميًا طليقته مع خصم ما جرى أداءه من تعويض مدني مؤقت، وألزمته المحكمة بمصاريف الدعوى الأصلية، والتدخل الهجومي، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وكان برهان أحمد بدوي، محام، تقدم بالدعوى المذكورة أمام محكمة مدني كلي كفر الشيخ، وكيلا عن "وجيدة. ع.م.ع"، وتقيم بقرية كفر المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، وابنتها "نسرين.ش.م.م"، ضد طليق ابنة الأولى، وزوج الثانية المدعو "ع.ع.ا.ا"، بمطالبته بتعويض مادي وأدبي بلغ مبلغ مليون جنيه للأولى عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، جراء فعل المدعى عليه بالأولى.

وتبين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2018 تعدى المدعى عليه على المدعية الأولى بالضرب محدثًا بها عدة إصابات والتي تخلف عنها إصابتها بعاهة مستديمة، وحُرر عن ذلك القضية رقم 2291 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وصدر بشأنها الحكم بحبس المدعى عليه عامًا واحدًا وإلزامه بأن يؤدي للمدعية الأولى مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكشفت أوراق القضية عن تعدي المدعى عليه طليق ابنة المدعية الأولى بالضرب محدثًا بها إصابتها وفقًا لتقرير الطب الشرعي بكسر مضاعف بالحوض، ونزيف حاد بالمهبل، وكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى والتي تخلف لديها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إعاقتها حركيًا، ووجود سلس بولي إجهادي تبلغ نسبتها 40%.