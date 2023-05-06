محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات نهاية العام الدراسى لسنوات النقل

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وأكد محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية الستة، دون أي شكاوى او معوقات، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب. وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكونترول. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المدارس بالمرحلة الابتدائية، 270 مدرسة وطلبة الصف الرابع 11238 تلميذ، والصف الخامس 11178 تلميذ، والصف السادس 10068 تلميذ، وإجمالى طلبة صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية 19274 بعدد 167 مدرسة ، والثانوى العام 8702 طالب بعدد 29 مدرسة ، والتعليم الفنى 6986 طالب.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،ن نحو 60 ألف طالبة وطالبة بسنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام.أشار رضوان إلي أن الامتحانات تسير سيراً طبيعياً ولم ترد غرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات وأن الورقة الإمتحانية مطابقة للمواصفات، وأن الأسئلة مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأشار إلى أنه تم التجهيز للامتحانات والعمل علي سرية وضع الامتحانات وطباعتها وتسليمها لمديري المدارس وإظهار جداول الامتحانات في مكان واضح بالمدرسة .

وأضاف أنه تم وضع الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، وتجرى متابعة أعمال الكنترولات بالمدارس و المدارس التي عقدت بها الامتحانات جهزت اللجان بنظافتها، توفير المياه وخاصة مياه الشرب، وتوفير الزائرة الصحية ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتوفير الهدوء والنظام اثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولات للغش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة، توقيع ولي الأمر علي نتيجة الطالب الذى له دور ثاني وكذا ارسال النتيجة.



