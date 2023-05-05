محافظ شمال سيناء يسلم عقود التجمع التنموى بـ"خشم القاد" على المنتفعين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عقود التجمع التنموي في منطقة خشم القاد بوسط سيناء، للمنتفعين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء.

وأكد المحافظ على إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة، بشمال سيناء وهي "النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و "الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، وذلك بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلي أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة" 5افدنة لكل منتفع "، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وشدد المحافظ علي ضرورة العمل بجديه لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه في حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد 5 أفدنة أخري.

ولفت المحافظ الي تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها عقود التجمع التنموي بخشم القاد بلغت 39 مواطنًا، مشيرًا إلى تسليم باقي المواطنين بالتجمع كمرحلة ثانية بـ 39 منزلًا، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول، حيث سيتم إعلان الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء.

أشار سكرتير عام المحافظة الي توفير أتوبيس تابع للمحافظة لنقل المواطنين من محافظة الإسماعيلية إلى التجمع والعودة بعد تسلم العقود الخاصة بهم.