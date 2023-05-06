محافظ القليوبية يواصل جولاته على المواقف للتأكد من تركيب الملصقات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته حيث قام اليوم السبت، بجولة فى موقف الخانكة وبنها العمومي لليوم الثالث على التوالي، والتقى بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين، جاء ذلك بحضور مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، محمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف.

وأكد محافظ القليوبية، على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح، أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة، وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

وأكد المحافظ، على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين، مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس أب 01119992624، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وفي هذ الإطار واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليويبة قد أصدر قرارا رقم 668 لسنة 2023، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وعضوية العميد محمد البطوطي مدير إدارة المرور، والعقيد محمود علام رئيس مباحث المرور، ومحمد عبد الحليم مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومدير الإيرادات بمشروع مواقف السيارات الأجرة والنقل الجماعي ونقيب النقل البري بالقليوبية ورئيس نقابة العاملين بسرفيس القليوبية، وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار، كما أصدر القرار رقم 669 لسنة 2023 والمتضمن قيمة تعريفة الركوب الداخلية بين القرى والمراكز والخارجية بين المحافظة والمحافظات المجاورة.