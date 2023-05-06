المشدد 15 سنة لـ3 متهمين شرعوا فى قتل سباك باستخدام شومة خلال مشاجرة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ل 3 متهمين، لاتهامهم بالشروع في قتل سباك، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهمين وبين والدهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1174 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2008 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أ ك ف"، 35 سنة، نقاش، و"ر ك ف"، 34 سنة، نقاش، و"ف ن ف"، 36 سنة، مخلي سبيله، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجنى عليه "أدهم أحمد الأدهم إسماعيل"، عمداً بغير سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أنه كال المتهم الأول للمجني عليه ضربة استقرت برأسه مستخدما فى ذلك أداة "شومة"، قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير طب الشرعي المرفقة بالأوراق، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "شوم"، دون مسوغاً من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلي سمعه نشوب مشاجرة بين والده وبين المتهمين فتوجه إليهم وعلى إثرها قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً في ذلك أداة - شوم - حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها 25%.