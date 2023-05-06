اليوم السابع
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محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين

السبت، 06 مايو 2023 08:31 م
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، مديري مديريات الخدمات، رؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة.
 
وأكد رحمي أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون التام وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق كافة مطالب المواطنين.
 
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (1)
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (1)

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (2)
محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (2)

 


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