محافظ الغربية: توريد 49 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع حتى اليوم

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي للعام الحالي 2023 بمختلف شون وصوامع المحافظة، وتم استلام 23223,812 طن من البنك الزراعي، 22588,500 طن من شركة المطاحن، 9625,775 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 49414,204 أطنان.

وأكد "رحمي"، على أهمية محصول القمح والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية وتسعى المحافظة بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي الأقماح.

وأشار المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي : ( 1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للأردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.