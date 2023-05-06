اليوم السابع
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السبت، 06 مايو 2023 03:17 م
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إصابة مسنة صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بكفر الزيات

السبت، 06 مايو 2023 03:02 م
إصابة مسنة صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بكفر الزيات إسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تعرضت سيدة مسنة للإصابة بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلها للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى بمدينة كفر الزيات.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة سيدة مسنة صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها للطريق وتم نقلها بالاسعاف للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 
 
 
 

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