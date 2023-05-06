كشف كواليس سقوط تاجر مواد مخدرة فى العجوزة بسيارة ومخزن حشيش.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، ألقى رجال المباحث القبض عليه في العجوزة، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، مشيرا إلى تحويل شقته بمدينة الشيخ زايد، إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث ضبط رجال المباحث بداخلها 10 كيلوات من مخدر الحشيش.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه يستخدم سيارة ملاكي في نقل المواد المخدرة وتوصيلها لعملائه، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات.

تحفظ رجال المباحث على المضبوطات والسيارة والشقة الخاصة بالمتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وبحوزته (عدد 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أرشد عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات) داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (960 ألف جنيه تقريباً، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.