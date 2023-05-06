اليوم السابع
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السبت، 06 مايو 2023 03:44 م
أكرم القصاص
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ضبط 3 محطات وقود لبيعها السولار بأزيد من السعر الرسمى في البحيرة

السبت، 06 مايو 2023 03:01 م
ضبط 3 محطات وقود لبيعها السولار بأزيد من السعر الرسمى في البحيرة بنزين - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول.
 
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على محطات المواد البترولية بمدن ومراكز المحافظة.
 
وأسفرت تلك الحملات التى قامت بها المديرية بمركز كوم حماده عن ضبط  3 محطات للوقود تقوم ببيع السولار بأزيد من السعر الرسمى  لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد أعلنت عن إجراءات مكثفة لمتابعة التزام أصحاب محطات الوقود بالاسعار المقررة وكذلك إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة و الإلتزام ايضا بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.
 
وناشدت محافظة البحيرة  المواطنين فى حالة أى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية:- 114 الخط الساخن  0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم  01119996050.
 

محافظة البحيرة

ارتفاع السولار

محطات وقود مخالفة

انتظام مواقف السيارات

وزارة البترول



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