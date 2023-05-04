ضبط محطتى وقود بالبحيرة لامتناعهما عن بيع 89 ألف لتر سولار

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بصرف الوقود بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح سعره 8.25 جنية للتر.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية مكثفة على محطات المواد البترولية بمركزى إيتاى البارود وأبو حمص، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 55 ألف لتر سولار بمحطة بأبو حمص أمتنع صاحب المحطه عن البيع.

كما تم ضبط 34 ألف لتر سولار بمحطة بايتاى البارود، إمتنع صاحب المحطه عن البيع، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.