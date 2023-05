زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكى بايدن خلال حواره مع قناة تلفزيونية.. فيديو

سقط الرئيس الأمريكى جو بايدن (80 عاما)، والذى يسعى لولاية ثانية فى عام 2024، فى زلة لسان جديدة خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بى سي" التلفزيونية، وخلال المقابلة، حث بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد.

وقال بايدن خلال المقابلة: "لا يمكننا أن ندع أوباما.. لا يمكننا أن ندع الرجل الذى كان رئيسا قبل 4 سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيسا مرة أخرى"، فى إشارة إلى سلفه دونالد ترامب.

Q: "You talk about fighting for the soul of America, but...hate crimes are on the rise, random acts of gun violence, women are under attack—"



Biden's staffer interrupts, but he answers anyway by starting to say "we can't let Obama" be president again. pic.twitter.com/bue27GSz1S