توزيع الهدايا على الأطفال السودانيين المصابين بحادث الطريق الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قام فريق من ديوان عام محافظة بني سويف، بتوزيع اللعب والهدايا على الأطفال المصابين بالحادث الذى وقع صباح اليوم، بالقرب من نزلة قرية سنور على الطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من ضيوف مصر من الأشقاء السودانيين، أثناء رحلتهم متجهين إلى القاهرة شمالاً، ما أسفر عن إصابة 38، منهم 36 مواطناً سودانياً بينهم أطفال، بجانب 2 مصريين دون وفيات.

وسادت أجواء من السعادة والفرح بين الأطفال خلال استلامهم للهدايا واللعب، وأعرب أولياء أمورهم عن شكرهم لهذه اللفتة التي تأتي من إخوانهم وأشقائهم في مصر، موجهين التحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفاء واهتمام وطنهم الثاني مصر بهم.

يذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "خلال زيارته للمستشفى التخصصي لتفقد الأحوال الصحية للمصابين من الأخوة الأشقاء السودانيين"، قد وجه بتوفير الهدايا واللعب للأطفال، لإدخال السرور على نفوسهم والتخفيف من أثر الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب الحادث، وتجاوز آثار وتداعيات الواقعة.

وحرص محافظ بني سويف، خلال زيارته للمصابين، على الحديث مع الأطفال وطمأنتهم، وطمأنة الآباء والأمهات على أبنائهم، مؤكدا لهم على بذل كافة الجهود الطبية والرعاية الصحية الكاملة، حتى يتماثل الجميع للشفاء ، مؤكدا على اهتمام وتوجيه القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية للإخوة الأشقاء.