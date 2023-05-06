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إصابة 39 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

السبت، 06 مايو 2023 08:54 ص
إصابة 39 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث انقلاب أتوبيس - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 38 شخصًا من الجنسية السودانية وسائق مصرى فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى فى نطاق محافظة بنى سويف.
 
وشهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، انقلاب أتوبيس بعد نفق سنوى فى اتجاه القاهرة، ووقوع مصابين من الجنسية السودانية.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس شمال نفق سنوى نطاق محافظة بنى سويف، ووقوع مصابين.
 
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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