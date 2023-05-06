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محافظ بورسعيد يستقبل وكيل التعليم لمتابعة سير وانتظام امتحانات النقل

السبت، 06 مايو 2023 11:46 ص
محافظ بورسعيد يستقبل وكيل التعليم لمتابعة سير وانتظام امتحانات النقل محافظ بورسعيد ووكيل التعليم
بورسعيد - محمد عزام

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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بديوان عام محافظة بورسعيد، الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير وانتظام امتحانات صفوف النقل بالمحافظة من الصف الرابع الإبتدائي حتى المرحلة الثانوية. 

واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة التعليم، كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل مديرية التعليم بالتعاون مع المحافظة والأحياء، لضمان انتظام سير إمتحانات صفوف النقل وتوفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات . 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتاً إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات. 
 
وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية المتابعة اللحظية لسير الإمتحانات في كافة المداس بنطاق المحافظة، والمرور الدوري على كافة اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات، مؤكداً على رؤساء الأحياء  بتكثيف حملات النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء ويوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب. 

 


امتحانات صفوف النقل

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التربية والتعليم

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موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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