محافظ بورسعيد يستقبل وكيل التعليم لمتابعة سير وانتظام امتحانات النقل

واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة التعليم، كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل مديرية التعليم بالتعاون مع المحافظة والأحياء، لضمان انتظام سير إمتحانات صفوف النقل وتوفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات .

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتاً إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية المتابعة اللحظية لسير الإمتحانات في كافة المداس بنطاق المحافظة، والمرور الدوري على كافة اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات، مؤكداً على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء ويوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.