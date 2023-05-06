تعليم المنيا: تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية لمتابعة امتحانات النقل

المنيا - حسن عبد الغفار

تنطلق اليوم السبت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - إعدادى - ثانوى) للعام الدراسي الحالي.

وقال حمدى مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا قائم بأعمال وكيل الوزارة، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل مع المديرية واللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة قد تؤثر على إجراء الامتحانات.

وأكد وكيل المديرية على الالتزام التام بتعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.