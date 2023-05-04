اليوم السابع
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انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والثانوى العام بداية من 6 مايو

الخميس، 04 مايو 2023 02:14 م
انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والثانوى العام بداية من 6 مايو امتحانات نهاية العام الدراسى
كتب محمود طه حسين

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تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو الجارى، فيما انتهت المدارس من تقييم الطلاب فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع سواء بالمرحلة الثانوية أو مواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، واستعدت المدارس والإدارات التعليمية لعقد اختبارات المواد الدراسية الأساسية للطلاب بداية من الأسبوع المقبل 6 مايو، حيث تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها بشكل.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.
 
ووجه الوزير بتوزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الاسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.
 

التربية والتعليم

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر



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