انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والثانوى العام بداية من 6 مايو

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل و الشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو الجارى، فيما انتهت المدارس من تقييم الطلاب فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع سواء بالمرحلة الثانوية أو مواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، واستعدت المدارس والإدارات التعليمية لعقد اختبارات المواد الدراسية الأساسية للطلاب بداية من الأسبوع المقبل 6 مايو، حيث تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها بشكل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.