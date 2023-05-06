اليوم السابع
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بلينكن يؤكد لنظيره السعودى التزامه بدفع الجهود من أجل إنهاء الأزمة فى اليمن

السبت، 06 مايو 2023 06:00 ص
بلينكن يؤكد لنظيره السعودى التزامه بدفع الجهود من أجل إنهاء الأزمة فى اليمن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة فى اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن بلينكن بحث الموقف في السودان خلال الاتصال الذي أجراه بوزير الخارجية السعودي، فضلاً عن تكثيف التعاون ضمن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش".

وذكرت في البيان أن الوزيرين أكدا أيضاً على تعاون بلديهما المكثف في العمل الدبلوماسي، من أجل إنهاء العنف في السودان.


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