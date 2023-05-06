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بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل

السبت، 06 مايو 2023 09:18 ص
بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام تتم إلكترونيا عبر منصة الاختبارات.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 على مستوى المدارس وبأسئلة تم وضعها من خلال المدارس والإدارات التعليمية، وتعقد على وفق الجداول المعتمدة رسميا في كل محافظة من محافظات الجمهورية، كما تلتزم المدارس  باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وتطبيق التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.
 
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كل استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.
 
ووجه الوزير بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

التربية والتعليم

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر

الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى



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